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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأوروبي» يتوعد أردوغان بالعقوبات لوقف الخروقات والانتهاكات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:09 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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في أول اجتماع وجها لوجه منذ شهور بسبب تداعيات فيروس كورونا، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أنقرة على الرغم من عدم توقع إجراءات فورية، وخرج الاجتماع بعدد من القرارات تعد رسائل حادة ومحذرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه.

• الاتحاد الأوروبي يؤكد: تركيا تنتهك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

- من جانبه أكد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصل، داعيا تركيا إلى "احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا".

كما شدد مفوض العلاقات الخارجية على ضرورة احترام تركيا القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل بين الطرفين.

واعتبر أن "الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول"، مضيفًا: "ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا".

• عقوبات منتظرة على النظام التركي

- فيما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في شرق المتوسط، قائلًا: "يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا".

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي "لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط"، مضيفا: "لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط".

وتابع: "قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط".

كما اعتبر بوريل أن "مسار برلين هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية"، مضيفًا: "نواصل دعوة الأطراف المتنازعة في ليبيا للامتثال لإطار برلين".

وعاد وذكّر بأن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه "تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا"، مضيفًا: "على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في تركيا".

• إدانة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

فيما أدان الاتحاد الأوروبي قرار النظام التركي بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، خلال جلسة لوزراء خارجية الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الملحة، في مقدمتها تعديات تركيا على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية.

وأدان وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إعادة تحويلها من متحف إلى مسجد، وقال أسيلبورن "إن قرار تركيا إعادة فتح المبنى، الذي ظل متحفًا منذ عام 1935، لاستقبال المصلين، هو بمثابة انتكاسة في علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي ومكانة تركيا في العالم بشكل عام"، وتابع "إنها ضربة ضد تحالف الحضارات".

وقال أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل "كانت لديّ آمال كبرى بأن تصبح تركيا بلدًا أوروبيًا، بلدًا إسلاميًا كبيرًا يدفع الديمقراطية إلى الأمام. للأسف، لا بد لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه الخاطئ"، وعلق آسلبورن قائلًا "هذا القرار هجوم على الحضارة"، مضيفًا "أعتقد أن تركيا بهذه الخطوة، ألغت نوعًا ما تقاربها مع الاتحاد الأوروبي".

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