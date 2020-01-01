طبيب عيون يقدم 10 نصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة

قال الدكتور محمود ماضى أخصائى طب العيون، إن هناك عددًا من النصائح المهمة التى يجب أن يتبعها مستخدمو العدسات اللاصقة.وأوضح ماضى أنه يجب عدم استخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة فى اليوم الواحد، مشددًا على ضرورة إزالتهم قبل النوم، وتابع أنه يجب إزالة العدسات قبل الاستحمام أو غسيل الوجه أو النزول إلى حمام السباحة خاصة الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة.وأشار ماضى إلى أنه لا يجب أن تغسل العدسات اللاصقة بالمياه العادية مع أهمية عدم مسك أو استخدام العدسات إلا بعد الغسيل الجيد لليدين، مشددًا على عدم استخدام العدسات لمدة أكثر من المدونة على العلبة لحماية مستخدمها من الأضرار التى من الممكن أن تصيبه إذا استخدمها.وحذر ماضى من استخدام العدسات فى حالة إصابة العين بأى التهابات أو إحمرار للعين، مؤكدا ضرورة وضع العدسات في العلبة البلاستيكية المخصصة لها وضرورة التغيير الدورى للمحلول الموجود فى العلبة الحافظة للعدسات يوميا سواء تم استخدامها أو لا.وبالنسبة للسيدات طالب ماضى بضرورة ارتداء العدسات اللاصقة أولا قبل وضع مستحضرات التجميل "المكياج" وقبل إزالته.