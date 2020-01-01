محافظ كفر الشيخ: لم نعثر على جثمان الشاب الغريق.. ووالدته تعيش مأساة

تحدث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن واقعة غرق طالب بكلية الهندسة في شاطئ بلطيم، بعد نزوله في الخامسة فجرًا مع مجموعة من أصدقائه.وقال "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إن الموج في مياه شاطئ بلطيم كان مرتفع منذ عدة أيام، موضحًا أنه محظور بناء وحدات سكنية حول الشاطئ حفاظًا على صحة المواطنين.وأوضح أن المحافظة تمنع التواجد في الشاطئ حفاظًا على صحتهم وليس مضايقة لهم، مطالبًا المصريين بضرورة نشر ثقافة الوعي والتأكد أن قرارات الدولة في صالحهم أولا.وأكد، أنه لم يتم العثور على جثمان الشاب الغريق بعد، متمنيًا العثور على جثمانه، خاصة أن والدته في حالة في حالة يُرثى لها، وعائلته تعيش مأساة بعد فقدانهم ابنهم.