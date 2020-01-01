20 مرشحًا لـ«الشيوخ» بالبحيرة حتى اليوم الثالث

شهد اليوم الثالث لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة دمنهور الابتدائية، المزمع إجراؤها في أغسطس المقبل، تقدم 4 مرشحين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ، منهم مرشح عن حزب حماة الوطن، و3 مرشحين مستقلين بينهم سيدة.وتقدم اليوم الإثنين، شعبان جلال شعبان قطب وشهرته رضا جلال المقيم بقرية لحيمر التابعة لمركز الدلنجات، ورئيس اللجنة النقابية للأئمة والدعاة بالبحيرة، على المقعد الفردي عن حزب حماة الوطن، كما تقدم كل من: منشاوي جابر غانم محامي بمدينة رشيد، وحازم توفيق محمد حسن، وهدى عطية على سلامة على المقاعد الفردية كمستقلين، ويخوضوا الانتخابات لأول مرة.يشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالمحافظة البالغ عددها 7 مقاعد، منذ فتح باب الترشح وحتى اليوم 20 مرشحا بينهم 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 مرشحين عن حزب النور، ومرشح عن حزب حماة الوطن.