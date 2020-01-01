عمر كمال يقدم الأغنية الدعائية لفيلم «زنزانة 7»

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة تجمعه بأبطال فيلم "زنزانة 7"، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".وجمعت الصورة أحمد زاهر وأحمد التهامي وعبير صبري والمخرج إبرام نشأت في موقع تصوير الفيلم، وهو ما جعل جمهوره يسأله عن طبيعة مشاركته في الفيلم.وعلمت "الدستور" أن عمر كمال سيقدم الأغنية الدعائية للفيلم، ويستعد لتسجيلها خلال الفترة الحالية، والتقى فريق عمل الفيلم للاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بها، ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو ينتمي لنوعية أعمال الأكشن، ويظهر جميع أبطاله بشكل مختلف وجديد عليهم.