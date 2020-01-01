روسيا تأسف لإعادة تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إنها تأسف لقرار تركيا بإعادة تحويل متحف آيا صوفيا بإسطنبول إلى مسجد، ودعت السلطات التركية إلى الحفاظ عليه.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إن آيا صوفيا هي مكان مقدس لجميع المسيحيين ورمز للثقافة العالمية.وحثت الوزارة عبر بيان لها بالبريد الإلكتروني، تركيا على احترام أهميته الاستثنائية لجميع المؤمنين.