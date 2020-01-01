عائلة تتبرع بأرض لإقامة مدرسة في إدفو
الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:51 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
شارك العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو في أسوان، في وضع اللمسات الأولى لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية «الدومارية» بالكلح شرق.
وتبرعت عائلة «المرحوم محسب علي السقلي» بقطعة أرض لبناء المدرسة صدقة جارية.
وتقدم العميد محمد البنا، بالشكر إلى العائلة على هذا العمل الطيب، وقيامهم بالتبرع وتوفير أرض لبناء مدرسة في ظل عدم وجود أراضي أملاك دولة في هذه المنطقة والحاجة الماسة لإقامة مدرسة.
وتبرعت عائلة «المرحوم محسب علي السقلي» بقطعة أرض لبناء المدرسة صدقة جارية.
وتقدم العميد محمد البنا، بالشكر إلى العائلة على هذا العمل الطيب، وقيامهم بالتبرع وتوفير أرض لبناء مدرسة في ظل عدم وجود أراضي أملاك دولة في هذه المنطقة والحاجة الماسة لإقامة مدرسة.