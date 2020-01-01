رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة ينتقد آلية نقل المساعدات لسوريا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:51 م
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
أ ش أ
طباعة
انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مشيرا إلى أن بعض الدول تستغلها لتثبيت الخطوط الفاصلة في سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن نيبينزيا - في بيان - قوله إن الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب بشمال سوريا تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للضغط على السكان المدنيين، وتستفيد منها"، مضيفا أن هناك مزيدا من الدلائل المباشرة وغير المباشرة على ذلك في الفترة الأخيرة.

وتابع: «يستغل بعض اللاعبين الخارجيين آلية نقل المساعدات عبر الحدود بمثابة أداة لتثبيت الخطوط الفاصلة في سوريا، ما يهدد بانفصال عدد من مناطق البلاد»، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع مبدأ احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، الذي جرى التأكيد عليه في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اتفق - نهاية الأسبوع الماضي - على قرار حول تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية لنقل المساعدات الإنسانية، وذلك بعد 4 محاولات فاشلة للاتفاق على نص القرار.

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

الكنيسة تُعلق القداسات بالقاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبد الوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة