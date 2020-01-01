وزير المالية يكشف تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث": "مبادرة تحفيز الاستهلاك هي عبارة عن برنامج بالاتفاق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تشمل السلع المعمرة تشمل الأثاث والملابس التي ستستفيد بالعروض طوال فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20% في المتوسط وتصل في بعض الأحيان إلى 25% وهناك سلع ستكون في متوسط خصومات 15%".وأضاف: "نحن كوزارة مالية سنساهم في دعم المبادرة بنحو 12 مليار جنيه عبر عدة آليات، حيث أن المبادرة تمنح الخصم للسلع في حدود 20% فلو قلنا أن سلعة ما تباع بسعر 100 جنيه سيحصل عليها المواطن بسعر 80 جنيه ونحن كوزارة سندعم المواطن الحامل لبطاقة التموين بنحو 10% ولدينا نحو 22 مليون مواطن حاملين لبطاقات التموين ومن ثم ستضخ المالية 10- 12 مليار جنيه عبر هذه البطاقات للمواطنين وبالتالي يحصل المواطن على خصومات مقدمة من الصناع والسلاسل التجارية، بالإضافة لخصم بطاقة التموين الذي ستدعمه المالية".وأردف: "هذه الإجراءات ستؤدي لوجود مبيعات في حدود 100 مليار جنيه".وكشف عن أهداف المبادرة قائلًا: "هذه الإجراءات وتحفيز الاستهلاك سيكون بوسع المصانع الخاصة بالسلع المعمرة مضاعفة إنتاجها وزيادة فرص التشغيل ومضاعفة ورديات العمل ومن ثم ينعكس على الاقتصاد ككل من خلال رفع معدلات النمو وعلى الجانب الآخر يحصل المواطن على التخفيضات".وكشف أن المبادرة مدتها ثلاثة أشهر وسوف يتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم إدارتها عبر برنامج تكنولوجي وقد تم الانتهاء منه وبدأت بالفعل عمليات التسجيل من قبل المصنعين والتجار وتم قيد السلع التي سيشاركوا بها عبر برنامج التحفيز الاستهلاكي وحدود الخصومات التي سيشاركون بها وتوقع معيط أن تطلق المبادرة في غضون من ثلاث إلى أربع أسابيع.وكشف معيط عن أنواع السلع المدرجة ضمن المبادرة قائلًا: "تضم سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها بالإضافة إلى الأثاث والملابس والأدوات الصحية وأهم عنصر في المبادرة أن هذه السلع تحتوي على مكون محلي لأن الهدف تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل".وحول آليات عرض هذه السلع؛ كشف الوزير "أنه في البداية كان لدينا سيناريوهين عبر الاعتماد على معارض يتم تدشينها بالإضافة للسلاسل التجارية، لكن في ظل جائحة كورونا وحرصًا منا لمنع التجمعات، قررنا في البداية الاعتماد على السلاسل التجارية القائمة حاليًا لأنها تتبع إجراءات احترازية وتنظم الوالجين إليها وسوف تحمل كل السلع شعار المبادرة".