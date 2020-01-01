دياب: فرنسا لن تألو جهدا في سبيل مساعدة لبنان

في برقيتين بعث بهما إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مهنئا بالعيد الوطني الفرنسي، وإلى نظيره الفرنسي، جان كاسيتكس، مهنئا بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء- عن أمله في أن تتكلل مساعي الحكومة اللبنانية بالنجاح في مواجهة التحديات بفضل الدعم الفرنسي لها.

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اطمئنانا بأن فرنسا لن تألو جهدا في سبيل مساعدة لبنان والدفع باتجاه تطبيق الإصلاحات الضرورية التي من شأنها إعادة تصويب مسار الاقتصاد والتنمية، وذلك بحكم علاقات الأخوة التي تربطها بلبنان.وأعرب دياب،