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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المغازي: بناء المساكن الحضارية وتطوير العشوائيات تتصدر إنجازات السيسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:47 م
المهندس يسري المغازي
المهندس يسري المغازي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أعرب المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته التامة بافتتاح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة من تطوير العشوائيات "الأسمرات 3"، قائلا إنه إنجاز جديد يضاف إلى جملة الإنجازات الكبرى، التي تنفذ في عصر الرئيس السيسي، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 7500 أسرة مصرية.

ولفت في بيان له اليوم، إلى أن ما تحقق في مصر من مساكن حضارية وآدمية والقضاء على عشش الصفيح والأحياء العشوائية، التي كانت محصورة للجريمة وتأوي المجرمين يفوق كل ما تحقق خلال عقود ماضية، فالدولة بكامل أجهزتها وبتوجيهات الرئيس السيسي، تتحرك لإزالة العشوائيات وتوفير مساكن غاية في الآدمية والرقي ومنها حى "الأسمرات 3".

وشدد على موافقته التامة على كافة قرارات الرئيس السيسي، التي اتخذها اليوم وفي مقدمتها وقف تراخيص البناء نهائيا في بعض مناطق القاهرة والتشديد في التراخيص الجديدة وتطبيق معايير الأمن والسلامة.

وأوضح أن مصر طالتها فوضى بناء وعشوائيات ومساكن مخالفة استمرت لعقود وحان وقت التغيير، والمصريون جميعهم على قلب رجل واحد، يساندون الدولة القوية وتحركها الحاسم ضد المخالفين.

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