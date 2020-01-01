«السودان»: قمة إفريقية مصغرة مرتقبة بشأن سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، عقد قمة إفريقية مصغرة مرتقبة بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا تمسكهم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة السودانية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم للتعليق على نتائج مفاوضات سد النهضة، إن السودان ليس وسيط لكن شريك أساسي في المفاوضات.وشدد الناطق باسم الحكومة على أن السودان حريص على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة ونتفاوض لتقليل الآثار السلبية.