ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يبحثان منطقة المتوسط

أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، عن إجراء مباحثات مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن عدد من القضايا الإقليمية.وقال ولي عهد أبوظبي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إنه بحث خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء اليونان بشأن آفاق التطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين وإمكانية توسيعها في مختلف المجالات والتعاون المشترك حول مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية وبشكل خاص تطورات الأوضاع في البحر المتوسط.