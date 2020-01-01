الإمارات: حالة وفاة و344 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات تسجيل 344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 55 ألفا و198 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الشامسي: "تم إجراء 34 ألفا و478 فحص جديد، والكشف عن 344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 373 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 45 ألفا و513 حالة".أضافت للصحفيين مساء الإثنين، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 334 حالة.