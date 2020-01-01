«تاجروا مع الله».. مستشار «الوزراء» يتبرع بالبلازما بعد شفائه من كورونا (فيديو)

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتبرعه ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، موجها نداء للتبرع ببلازما الدم.وقال يونس: «تاجروا مع الله، ساهموا في إنقاذ نفس بشرية، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، أنا بدأت بنفسي».وأضاف: «نضع أيدينا في أيدي بعضنا لنتعافى كلنا من هذا الوباء وهذه الجائحة، وأدعو كل من يفكر في بيع البلازما إلى أن يراجع نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الوباء».وتابع: «كان لدي طبيب من أصدقائي أصيب بكورونا ولم يجد الأطباء طريقة لعلاجه إلا من خلال البلازما، وعندما شفي تبرع بالبلازما لمريض آخر، وهو نوع من التجارة مع الله».