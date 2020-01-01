محافظ دمياط تزور ترسانة تصنيع السفن بمدينة عزبة البرج (صور)

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها، دعم المحافظة لكافة الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك جميع المبادرات المُقامة على أرضها باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى.وأشارت إلى اهتمام الدولة بذلك الملف وفقًا للرؤية التنموية "مصر ٢٠٣٠"، خلال زيارتها الميدانية التى أجرتها اليوم الاثنين، إلى إحدى ترسانات تصنيع السفن بمدينة عزبة البرج، رافقها خلالها اللواء عصام غانم رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.واطلعت المحافظ على كافة النماذج التصميمية الخاصة بالسفن واليخوت السياحية التى تُنفذها الترسانة وتقوم بتصديرها لدول عربية وأجنبية، إذ أشادت بما حققه ذلك المشروع من مكانة دولية تعكس الرؤية التراثية لمحافظة دمياط التى تشتهر بها منذ عقود طويلة، معربة عن فخرها الشديد بما شاهدته من جهود واجتهادات تحت أسس علمية تضاهي الصناعات العالمية.وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تحقيق التعاون بمجالات مختلفة، لدعم السياحة برأس البر، وذلك بالاستفادة من وضع نماذج مصغرة للسفن بالمدينة تحاكى الطبيعة الساحلية لها.