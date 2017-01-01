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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خطوات تحويل السيارة إلى العمل بالغاز

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:57 م
تحويل السيارة إلى
تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، إن أنواعا كثيرة من السيارات تحول بعضها إلى العمل بنظام الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «عملية تحويل السيارة لنظام الغاز الطبيعي تتم في شركات تابعة لوزارة البترول وشركات خاصة، حيث يطلب من مالك السيارة تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة القيادة وإيصال كهرباء أو مياه».. مشيرا إلى أن عملية تحويل السيارة تتم بدون مقدم وبالتقسيط وتنتهي خلال 4 ساعات.

وأكد أن تحويل السيارة للغاز الطبيعي يوفر لمالك السيارة حوالي 1200 جنيه حال استخدامه بنزين 92، لافتا إلى أن تكلفة عملية تحويل السيارة تتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه.

وحول ما يتردد حول تأثير الغاز على قوة موتور السيارة قال: «هذا الأمر كان يحدث قديما مع السيارات القديمة، لكن الآن جودة السيارات التي تعمل بالغاز حاليا لا تختلف عن البنزين والتحويل يكون أفضل للمحرك»، مشيرا إلى أن السيارة تعمل بنظامي الغاز والبنزين بعد عملية التحويل عبر مفتاح داخل السيارة.

وأكد أنه الشركة نفذت عملية تحويل سيارات حديثة للعمل بالغاز الطبيعي وتعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك 320 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى وجود 200 محطة تموين غاز طبيعي للسيارات، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 366 محطة خلال 3 أو 4 سنوات.

وأكد توفر عنصر الأمان في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي قائلا: «حال اصطدام سيارة نقل على سبيل المثال بسيارة تعمل بالغاز الطبيعي لن يحدث أي انفجار، الإسطوانة تتحمل السقوط من الطابق العاشر وفقا للتجارب»، مشيرا إلى أن إيطاليا تعمل بنظام سيارات الغاز الطبيعي حيث تضم ألف محطة لتموين الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن وزن اسطوانة الغاز الكبيرة يتراوح ما بين 60 و 70 كيلوجراما، لافتا إلى أن الأسطوانة تكفي لمسافة 200 كيلومتر مع توافر خيار التحويل إلى بنزين.

ولفت إلى أن الأسطوانة الصغيرة تكفى لمسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلو متر، موضحا أن سيارات موديل 2019 و2020 قامت بعملية التحويل إلى نظام الغاز الطبيعي.

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