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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخميس.. فرحة سادس عروض «اضحك - فكر - اعرف»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:48 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسين الجندي
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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل، عرض فرحة عن قصة فرحة لأنطون تشيكوف ومن إعداد وإخراج مراد منير، ويعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم، وذلك في الحادية عشرة مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.

مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف.

«فرحة» بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.

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