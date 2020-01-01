وزير النقل الفرنسى الأسبق: على الاتحاد الأوروبى اتخاذ «مواقف حقيقية» ضد اعتداءات تركيا

وصف تيرى ماريانى، وزير النقل الفرنسى الأسبق، النائب المخضرم فى البرلمان الأوروبى، اعتداءات وتصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى المنطقة، خاصة فى شرق البحر الأبيض المتوسط، ونقل الأسلحة إلى ليبيا، بأنها أصبحت «لا تُصدق».

وقال «ماريانى»، فى تصريحات لـ«الدستور»: «تحركات أردوغان العدوانية فى البحر الأبيض المتوسط تشير إلى استعداده للدخول فى عملية عسكرية، وهو أمر غير طبيعى وغير مقبول، كما أنها تعكس عدم اهتمامه بغضب أوروبا».

وأضاف: «ما فعله ضد السفن الحربية الفرنسية التابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، التى كانت تراقب دخول الأسلحة إلى الميليشيات فى ليبيا، يؤكد ضلوعه فى عمليات نقل السلاح إلى هذا البلد العربى»، مشيرًا إلى اتهام فرنسا لتركيا بانتهاك حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، الأمر الذى لا يخدم مساعى وقف إطلاق النار هناك، ويؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى شمال إفريقيا وأوروبا أيضًا.

وعن السبيل الأفضل لمواجهة هذه الاعتداءات، دعا الوزير الفرنسى الأسبق جوزيف بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ «مواقف حقيقية» ضد «أردوغان»، بعيدًا عن الكلام، مبينًا أنه «انتهى وقت الكلام، ويجب أن تكون هناك عقوبات على أنقرة، نظرًا لسلوكها العدائى فى شرق المتوسط».

وأضاف «ماريانى»: «التبادل الاقتصادى بين أوروبا وتركيا مهم للغاية، لذا لو لوحت أوروبا بعقوبات اقتصادية على أنقرة سيكون ذلك مجديًا».

وواصل: «من أجل ردع أردوغان لا بد من التحرك بإجراءات عملية، فالوضع الآن يحتاج إلى أفعال وليس إلى مباحثات، لأن الرئيس التركى لا يعرف لغة الحوار، ويمثل تهديدًا خطيرًا على أوروبا، خاصة بعد تلويحه المستمر بورقة اللاجئين وابتزازه الدائم لأوروبا بها، رغم أن هناك اتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبى بشأن تلك المسألة، لكنه لا يحترمها».

وأشار إلى عقد الاتحاد الأوروبى اجتماعًا طارئًا دعت إليه فرنسا، أمس الإثنين، لبحث الاعتداءات التركية فى عدة ملفات منها: التنقيب عن الغاز والنفط فى البحر الأبيض المتوسط، والأزمة الليبية، وتغيير هوية متحف «آيا صوفيا»، إلى جانب التحرش التركى بالسفن الفرنسية التابعة لحلف «ناتو» أواخر الشهر الماضى.

