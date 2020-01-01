أردوغان يواصل حشد المرتزقة في ليبيا (فيديو)









عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يكشف استمرار تركيا في حشد المرتزقة الأجانب في ليبيا.وأشار التقرير إلى أنه تم رصد هبوط طائرتين في مصراتة قادمتين من تركيا على متنهما 356 مرتزقا من جنسيات مختلفة، كما تم رصد نقل 1400 متطرف من حلب وإدلب السورية إلى ليبيا.ولفت التقرير إلى أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي كشف عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري إلى طرابلس وتزويدهم بالأسلحة الثقيلة.وتابع التقرير أن المسماري أضاف أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا مؤكداً أن تركيا تستهدف "سرت والجفرة" لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا، كما أكد أن الأمن القومي الليبي مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري