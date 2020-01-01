أردوغان يواصل حشد المرتزقة في ليبيا (فيديو)
الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:40 م
عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يكشف استمرار تركيا في حشد المرتزقة الأجانب في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أنه تم رصد هبوط طائرتين في مصراتة قادمتين من تركيا على متنهما 356 مرتزقا من جنسيات مختلفة، كما تم رصد نقل 1400 متطرف من حلب وإدلب السورية إلى ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي كشف عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري إلى طرابلس وتزويدهم بالأسلحة الثقيلة.
وتابع التقرير أن المسماري أضاف أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا مؤكداً أن تركيا تستهدف "سرت والجفرة" لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا، كما أكد أن الأمن القومي الليبي مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري
وأشار التقرير إلى أنه تم رصد هبوط طائرتين في مصراتة قادمتين من تركيا على متنهما 356 مرتزقا من جنسيات مختلفة، كما تم رصد نقل 1400 متطرف من حلب وإدلب السورية إلى ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي كشف عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري إلى طرابلس وتزويدهم بالأسلحة الثقيلة.
وتابع التقرير أن المسماري أضاف أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا مؤكداً أن تركيا تستهدف "سرت والجفرة" لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا، كما أكد أن الأمن القومي الليبي مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري