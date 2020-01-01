خالد جلال مع أبطال «سينما مصر» في دار الأوبرا (صور)

نشر المخرج المسرحي خالد جلال، صورة تجمعه بعدد من أبطال عرض "سينما مصر" من مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وظهروا في البروفات وهم يرتدون الكمامات جميعًا، ويحافظون على مسافات التباعد الجسدي.وعلق خالد جلال على الصورة قائلًا: "عودة الروح أول لقاء لأبنائي أبطال سينما مصر استعدادا لعودة العرض الشهر القادم بإذن الله".وعرض "سينما مصر" هو مشروع تخرج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفني وكان يعرض قبل جائحة كورونا ولكنه توقف، ويشارك فيه أكثر من 60 موهبة شابة أبرزهم غادة طلعت ومروة عيد وآلاء علي وريهام الشنواني وأميرة أبوزيد وحسن عبدالله ومحمود الفرماوي وبسنت صيام، وهو من تأليف وإخراج خالد جلال ويتم خلال تقديم عدد كبير من أشهر وأهم السينما المصرية.