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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يؤكد ضرورة استمرار حشد الدعم لأونروا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:41 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، استمرار العمل المشترك لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما، اليوم الإثنين، نتائج المؤتمر الوزاري الدولي الذي نظمته المملكة والسويد نهاية الشهر الماضي، والذي أثمر عن تعهدات مالية بقيمة 130 مليون دولار، والخطوات المستقبلية للبناء على نتائج المؤتمر الدولي وضمان استمرار الدعم المالي اللازم للوكالة.

وأكد الصفدي، أنه يجب الاستمرار بتوفير سبل دعم مستدامة للوكالة لتنفيذ مهامها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي إطار حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

كما جدد الصفدي، التأكيد على أن دعم الوكالة وضمان استمرار تمويلها بما يمكنها من أداء واجباتها إزاء اللاجئين جهد مستمر للأردن بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني.

وثمّن لازاريني، الجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني، لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه.

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