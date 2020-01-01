وكيل «أوقاف الإسكندرية» يجتمع بأئمة الساحل لتنشيط مشروع الصكوك

اجتمع الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بأئمة الساحل الشمالي، في إطار سعي المديرية لتنشيط مشروع الصكوك بالمنطقة والترويج له، والوقوف على آليات النهوض به فى منطقة الساحل الشمالي.جاءت الزيارة بحضور الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم رئيس قسم المساجد بالمديرية.وأكد الشيخ محمد خشبة أن هذه الزيارة كانت موفقة، وأنها ستؤتى ثمارها قريبا جدًا، مشيدًا بالدور البارز الذى تقوم به الأئمة هناك للتعريف بالمشروع، موجهًا لهم ولجميع أئمة الإسكندرية، ومنتسبى الأوقاف الشكر، لما يبذلونه من مجهود.وكان وكيل أوقاف الإسكندرية قد صرح بأن المديرية تبذل قصارى جهدها فى مشروع صكوك الأضحي للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين، مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية ستنافس هذا العام على المركز الأول، وذلك بعد تحصيل 1100صك لتحصد المركز الثالث حتى الآن بين محافظات الجمهورية.