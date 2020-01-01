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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع المتهم بقتل عجوز للخلاف على ممارسة الشذوذ في الإسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:32 م
المتهم
المتهم
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة عجوز داخل حديقة الشلالات، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم حجزه على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل المجني عليه بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ الجنسى.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول بحديقة الطفل بمنطقة الشلالات.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقى إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها جروح بالرأس، وعدم وجود أي متعلقات شخصية بحوزته.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مُبلغ بغيابه يدعى س.ر، 60 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وكان يعمل مديرا لفندق في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى الإسكندرية فى يونيو الماضي.

وكشفت التحقيقات بتتبع هاتف المجني عليه وكاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم أ.ع.ال، عاطل، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم استهدافه بمأمورية وألقي القبض عليه.

وبمواجهته اعترف أنه تعرف على المجنى عليه أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية، واتفق معه المجني عليه على ممارسة الشذوذ الجنسى نظير مبلغ مالي.

وأضاف المتهم فى التحقيقات، أنه توجه صحبة المتهم إلى حديقة الشلالات، واختلفا فيما بينهما حول كيفية ممارسة الشذوذ الجنسى، فقام بضرب المتهم بـ"خشبة" عدة مرات على رأسه ما أدى إلى وفاته، وسرق حافظة نقود المجني عليه وبها مبلغ 500 جنيه والهاتف المحمول، وفر هاربا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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