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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوليفيا: إصابة 890 موظفًا طبيًا بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:29 م
كورونا في بوليفيا
كورونا في بوليفيا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في بوليفيا، الإثنين، إصابة 890 شخصًا بين الموظفين الطبيين في دائرة العاصمة لاباز بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مسئولة هيئة الصحة في المدينة، مارسيلو فلوريس، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، إن "عدد المرضى بين الموظفين الطبيين ارتفع، حسب المعطيات التي تم الحصول عليها حتى أمس الأحد، إلى 890 شخصا".

وأشارت مصادر اعلامية بوليفية إلى أن هذا العدد يمثل نحو 65% من حصيلة الموظفين الطبيين الذين يعملون على علاج المرضى بفيروس كورونا في دائرة لاباز.

كما رصدت السلطات الصحية الإصابة بفيروس كورونا لدى 378 شرطيا و98 عسكريا.

وسجلت في بوليفيا، حتى اليوم، 48187 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1807 وفيات.

وسبق أن أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل تحت العزل.

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