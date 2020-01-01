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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: أوروبا لن تقف صامتة أمام استفزازات النظام التركي في ليبيا والعراق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:28 م
الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج
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أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن أوروبا لن تقف صامتة أمام الاستفزازات التي يرتكبها النظام التركي سواء في ليبيا أو في شمال العراق وأخيرا تغيير معالم الأثر التاريخي متحف "أنا صوفيا".

وأضاف الوزير النمساوي - في بيان اليوم الإثنين - أن تركيا تثبت كل يوم ببساطة أنها ليست شريكًا موثوقًا به لأوروبا، مشيرا إلى أن هذه التطورات يجب أن تجعلنا نعيد التفكير وضع أوروبا في ضوء الخطر الذي يمثله النظام التركي.

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