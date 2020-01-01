25 مرشحًا تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية لـ«الشيوخ» بقنا

أكد مصدر مسئول بمحكمة قنا الابتدائية، أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ خلال 3 أيام الأولى، والتي بدأت من يوم السبت الماضي، وصل إلى ٢٥ مرشحا بينهم سيدتان، عن المقاعد الفردية.وأضاف المصدر، أن إجراءات التقدم بأوراق الترشح تجري وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة، تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تشترط في راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.