أستاذ جراحة قلب: الأطفال في حماية من الإصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إنه منذ ظهور فيروس كورونا وكل النتائج والأبحاث تختلف يومًا عن الآخر، والشيء الوحيد الثابت هو نسبة الإصابة في الأطفال وأنهم في حماية لا يتأثرون بالفيروس كثيرًا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث": "هذا الأمر يعود إما لنتيجة التطعيمات وهذا ما فكرنا فيه، واعتقد أنه على الباحثين عن هذا الفيروس أن يركزوا جيدًا في الأطفال، فهناك شيء يحميهم حتى الأمهات المصابات بفيروس كورونا يولودون بلا إصابة".وتابع: "من الممكن أن يكون تطعيم الحصبة أو الدرن هو المسئول عن ذلك، وبعض الأبحاث لاحظت الفرق في نسبة الوفيات بين الدول التي تستخدم تطعيم الدون والدون التي لا تستخدمه".