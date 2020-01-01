تعافٍ 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل العجمي» والإجمالي 339

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، المخصص لعلاج فيروس كورونا مساء اليوم، عن تعافٍ 4 حالات جديدة، ومغادرتهم مستشفى العزل، بعد تماثلهم للشفاء التام.وقال الدكتور شريف مختار القائم بأعمال مدير مستشفى العجمي للعزل بغرب الإسكندرية، لـ«الدستور»، إنه تم مساء اليوم الإثنين، خروج 4 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين بعزل العجمي إلى 339 حالة، بعد أن جاءت نتائج التحاليل المعملية سلبية لمرتين متتاليتين.وأضاف «مختار» أن عدد حالات خروج بروتوكول العزل المنزلي ارتفع إلى 92 حالة، بعد خروج حالة جديدة، لاستكمال علاجها منزليا، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تم تحويلها للمدن الشبابية هي 463 حالة، وهم الحالات المستقرة التي يتم تحويلها لقضاء فترة النقاهة واستكمال العلاج.كانت قد أعلنت إدارة مستشفى العجمي صباح اليوم عن خروج 3 حالات تعافٍ، وحالتين خروج بروتوكول للعلاج المنزلي، بخلاف حالات الخروج الجديدة مساء اليوم.ويعد مستشفى العجمي النموذجي، هو أول مقر للعزل الصحي لمصابي كورونا بالإسكندرية، ومن أحدث المستشفيات بالمدينة التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.