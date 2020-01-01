فرنسا تعتقل مشتبهًا به في إدارة شبكة إباحية للأطفال

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا مطلوبًا عالميًا لإدارته مواقع إباحية على شبكة الانترنت المظلم، حسبما قال ممثل الادعاء العام في مدينة بوردو الفرنسية فريدريك بورتيري، اليوم الإثنين.أوضح بورتيري إن المواطن الفرنسي 40 عاما كان "واحدا من 10 أهداف تحتل الأولوية على مستوى العالم"، حيث مكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مواد إباحية خاصة بالأطفال، مؤكدا أن الرجل اعترف بجرائمه عند استجوابه بعد اعتقاله الأسبوع الماضي.كانت الشرطة الفرنسية تتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" في القضية.ووضع المتهم قيد التحقيق الرسمي بتهم توزيع وحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال، واغتصاب السفاح، والاعتداء الجنسي على طفل يقل عمره عن 15 عاما، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.