بوتين يتمنى لنظيره البرازيلي شفاءً سريعًا من كورونا

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، رسالة إلى نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، تمنى له فيها التعافي سريعًا.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، النسخة الإنجليزية، عن الجهاز الصحفي للكرملين قوله في الرسالة: "أود أن أعبر لك عن دعمي وتمنياتي لك بالشفاء السريع.. أثق أن طبيعتك المفعمة بالحيوية والنشاط والعزم ستساعدك على التغلب على المرض الخطير".وقال رئيس روسيا، إنه يتوقع أن يستمر الحوار البناء والتعاون الهادف مع الرئيس البرازيلي.يشار إلى أن بولسونارو، أعلن في السابع من يوليو الجاري، عن إصابته بالفيروس التاجي المستجد، وقال في وقت لاحق إنه يشعر بتحسن ويتلقى علاجًا للشفاء من الفيروس.