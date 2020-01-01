كورونا يؤجل 50 ألف جراحة لمرضى السرطان في ألمانيا

أعلنت المنظمة الألمانية لمساعدة مرضى السرطان، اليوم، أن زهاء 50 ألف جراحة لعلاج السرطان لم يتم إجراؤها خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حتى منتصف يونيو الماضي.وقال جيرد نيتكوفن رئيس المنظمة في تصريحات لجريدة «أوجسبورجر ألجيماينه» الصادرة اليوم، إن هذا العدد يمثل نحو ربع عدد الجراحات التي كانت ستجرى خلال تلك الفترة لولا تفشي الجائحة، مضيفا أنه «تم تخفيض إجراءات دعم مرضى السرطان، بدءا من الدعم النفسي إلى المساعدة بالمسكنات، في المستشفيات، وأحيانا كان يتم التخفيض بشكل جذري».وعلاوة على ذلك، قامت المستشفيات وعيادات الأطباء بتأجيل الإجراءات العلاجية والتشخيصية لمرضى السرطان.وأكد نيتكوفن أن ذلك قد يؤدي في مرحلة ما إلى أوضاع تهدد حياة مرضى السرطان.