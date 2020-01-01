لقاء سويدان تشارك في مسرحية «سيد درويش»

تعود الفنانة لقاء سويدان، إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية "سيد درويش"، وذلك بعد أن قررت مؤخرا إعلان اعتزالها.وقالت لقاء سويدان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله.. العرض الغنائي الاستعراضي سيد درويش".يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان هو مسلسل "البيت الكبير 2"، والذي قام بتأليفه أحمد صبحى، وهو من إخراج محمد النقلى، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، داليا مصطفى، هادى الجيار، طارق صبرى، دنيا المصرى، ريم هلال، وعدد كبير من الفنانين.