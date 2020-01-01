توزيع 700 وجبة على مرضى العزل المنزلي بالفيوم

وزعت سيدات من مدينة الفيوم،٧٠٠ وجبة على الحالات المعزولة منزليا من مصابي فيروس كورونا المستجد، لجميع أرجاء أحياء الفيوم: الشيخ حسن، الكيمان، الحواتم، السلخانة، التفتيش، الصوفي، منشية عبدالله، إطسا، سنورس، الكعابي، بيهمو، زاوية الكرادسة، وشكشوك.وكانت رنا الروبي، طبيبة أسنان، دشنت بالتعاون مع اثنتين من زميلاتها خارج مجال الصحة، وبالتعاون مع عدد كبير من سيدات المدينة، مبادرة تحمل اسم "وجبات صحية لمصابي كورونا في العزل المنزلي بالفيوم".وأوضحت الروبي، أن هذه المبادرة لمساعدة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمعزولة في المنزل، والمستشفيات، ولا تجد من يقوم بخدمتها، قررنا عمل هذه المبادرة، وإعداد وتجهيز وجبات الغداء للمعزولين، والذين ليس لديهم المقدرة الصحية على إعداد الطعام.