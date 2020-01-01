رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألف إصابة جديدة بكورونا في فلوريدا الأمريكية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:20 م
كورونا في فلوريدا
كورونا في فلوريدا الأمريكية
وكالات
طباعة
أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، عن تسجيل 12600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ثاني أعلى رقم يومي مسجل فيها منذ بدء التفشي.

ويتزامن ذلك مع محاولة الولاية إحياء قطاع السياحة لديها، وجذب الزوار لعالم ديزني الذي أعاد فتح أبوابه للجمهور مؤخرا.

وأصبحت ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس البؤر الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لتحليلات رويترز، فقد زادت حالات الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية من 50 على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وجاءت أحدث أرقام بعد ساعات من انتقادات حادة وجهها الرئيس دونالد ترامب، لخبراء الصحة الذين يقودون تصدي البلاد للجائحة، وفي وقت تتدهور فيه علاقته بكبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي.

وأعاد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر تغريدة تتضمن اتهامات على لسان مضيف سابق لبرنامج ترفيهي تقول إن "الجميع يكذبون"، بما شمل توجيه اتهام للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الأساسية التي تتولى مكافحة الجائحة.

وكتب تشاك وليري، مساء أمس الأحد: "من أكثر الأكاذيب السافرة هي تلك المتعلقة بكوفيد- 19، الجميع يكذبون.. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسائل الإعلام، الديمقراطيون وأطباؤنا، ليس جميعهم لكن الأغلب، الذين قيل لنا أن نثق بهم ولم يقدمون أدلة على مزاعمهم".

وأعلنت فلوريدا، أمس الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية بأكثر من 15 ألف حالة في 24 ساعة.

ووفقا لإحصاءات رويترز، فإذا كانت فلوريدا دولة لجاءت في المركز الرابع في تسجيل أعلى عدد حالات إصابة يومية جديدة في العالم بعد الولايات المتحدة ككل والبرازيل والهند.

موضوعات متعلقة

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

نجم الساعة

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة