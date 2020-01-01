بوتين: معدل الوفيات بكورونا لدينا أقل من الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في بلاده أقل عدة مرات مقارنة بالدول الأخرى.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نسختها الإنجليزية عن بوتين قوله، في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية، إنه وفقا لواحد من المعايير الرئيسية لفاعلية عملنا وهي معدل الوفاة يبدو الوضع جيدا، مضيفا: «في روسيا معدل الوفيات لكل 100 ألف مواطن أقل من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية ذات نظم الرعاية الصحية المتقدمة».وتابع: «يتم فحص 300 ألف شخص يوميا في روسيا، وحتى الحادي عشر من يوليو هذا العام تم تجهيز أكثر من 170377 وحدة طبية متخصصة تم استخدام 66% منها فقط لهذا الغرض».وتابع بوتين، أن الحالات اليومية المرصودة في روسيا تظل مستقرة، ويزداد عدد المتعافين من الفيروس التاجي المستجد، وفي ضوء ذلك تم رفع كثير من أمور الغلق والقيود المفروضة في الاتحاد الروسي.