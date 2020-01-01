178 وفاة و3507 إصابات بكورونا بين الجالية الفلسطينية حول العالم

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه تم تسجيل إجمالي 178 حالة وفاة و3507 إصابات و1523 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات حول العالم.وأوضحت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أفاد بأنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولاية ميتشيجن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1917، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات 64 شخصا بالولايات المتحدة.من جانبها، أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود أية إصابة في صفوف أبناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.بدورها، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، بأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32 حالة، تعافى منهم 25 حالة ليبقى عدد الحالات النشطة 6 حالات، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقة.