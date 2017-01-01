635 طالبا نسبة الحضور بامتحانات الفرق النهائية بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم انتهاء اليوم الثالث من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، اليوم الإثنين، بكافة كليات الجامعة، ومرت الاختبارات بكل سلام ويسر وسهولة، حيث كان عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات ٦٣٩ طالبا وطالبة حضر منهم ٦٣٥ وتغيب ٤ طلاب.وكان رئيس جامعة الفيوم، قد قرر صرف مكافأة قدرها 500 جنيه، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، نظرًا لمجهوداتهم المتميزة خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مما كان له الأثر في نجاح العملية التعليمية والتجهيز لامتحانات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020.