أبرزهم «تحت تهديد السلاح».. عمرو عبدالجليل يشارك في 4 أعمال سينمائية

يشارك الفنان عمرو عبدالجليل، خلال الفترة المقبلة في 4 أعمال سينمائية دفعة واحدة، أول هذه الأعمال هو الفيلم السينمائي "تحت تهديد السلاح" الذي يقوم بإنتاجه المنتج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل.أما العمل الثاني هو الفيلم السينمائي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وهو العمل الذي يعد المشاركة الأولى بينهما، وقد تم الانتهاء من تصويره نهائيا.الفيلم الثالث هو "الحارث"؛ بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس وعلي الطيب وآخرون، ويقدم عمرو عبدالجليل من خلال العمل دراما كوميدية اجتماعية.وأخيرًا ينتظر الفنان عمرو عبدالجليل تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الرابع "السقوط في حلم سوسن"؛ ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي وروبي وخالد أنور، وهو من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف أيمن وتار.