الغربية: نقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية، موضحا أن خدمة المواطنين والصالح العام أولوية قصوى.جاء ذلك خلال استقباله لوفد حزب الغد اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين.من جانبه، استعرض الدكتور محمد إبراهيم شهاب، أمين عام حزب الغد بالغربية، الفعاليات التي نفذها الحزب لخدمة المواطنين في الفترة السابقة، كما أبدي أمين الحزب استعداده لتوفير منافذ لبيع المواد الغذائية والكمامات وكافة مستلزمات الوقاية وبيعها بأسعار رمزية للمواطنين.وحضر اللقاء المهندس حاتم السيد شعبان الأمين العام المساعد للحزب، ومصطفى محسن منير أمين الشباب، وإيناس محمد خاطر أمينة المرأة، ونجاة إبراهيم حواش أمين البحث العلمي، وياسر الصواف أمين الاتصال السياسي.