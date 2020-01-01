الرميح: القوات المسلحة الليبية ستعلن النفير العام اليوم

قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق دليل على وصول الأزمة الليبية إلى مرحلة المهزلة.وأضاف الرميح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «ليبيا عضو بالأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي يتحدث بكل وقاحة مخالفا للقوانين الدولية، هل يعتقد أن ليبيا إمارة عثمانية أو مقاطعة روسية».وأضاف «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ستعقد مؤتمرا صحفيا استثنائيا في التاسعة مساء اليوم»، مشيرا إلى أن بعض الأصدقاء في روسيا أكدوا دعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا.وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أردوغان بأهمية عدم تخطي الخطر الأحمر خلال مباحثاتهما اليوم، لافتا إلى أن الشباب التركي انضم إلى المعارضة التركية ضد أردوغان.وأردف: «أبناء المختار نقلوا الحرب الناعمة إلى داخل أنقرة وتواصلنا مع المعارضة التركية»، متوقعا إعلان القوات المسلحة الليبية حالة الطوارئ والنفير العام خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم.وأكد أن الدولة المصرية كانت صادقة في دعواتها إلى حل سلمي للأزمة الليبية، معلقا «تصريح وزير الخارجية التركي اليوم دليل على رغبة أنقرة في الحرب وتهديدها للأمن والسلم الدولي».