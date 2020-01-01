رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إسماعيل حماد يكتب: الفأر وصناعة الأمل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:02 م
إسماعيل حماد
إسماعيل حماد
طباعة


بعض الناس يرون الأشياء كما هى، ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدًا، ويتساءلون لِمَ لا؟!، من يمتلك المعرفة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شىء، من هنا أطرح أسئلة أظنها مهمة: مَنْ منا يحيا أو ينجح دون أمل؟، وكيف نملك الأمل دون المعرفة؟
فى الخمسينيات قام أستاذ جامعى بمجموعة من التجارب على الفئران، حيث وضع مجموعة منها فى إناء زجاجى كبير نصفه ممتلئ بالماء، حتى لا تستطيع إحداها الهرب.. سجلت مجموعة الفئران متوسط ١٥ دقيقة فى محاولات للنجاة قبل الغرق، أعاد الأستاذ الجامعى التجربة مرة أخرى لكنه كان ينقذ الفأر قبل غرقه مباشرة، ويجففه ويعطيه وقتًا لالتقاط أنفاسه حتى يعاود مع نفس المجموعة التجربة مرة أخرى، ليكتشف أن الفأر الذى عرف أنه سيخرج وسيتم إنقاذه ظل يحاول فى الماء لأكثر من ٦٠ ساعة، وهناك من استمر لمدة ٨١ ساعة تقريبًا!
كنت أعتقد دائمًا- وما زلت- أنه دون المعرفة لا يوجد أمل، ودون الأمل لا توجد حياة، ومن هنا نعد قراءنا الأعزاء، أنا وفريق العمل فى الدستور الاقتصادى، أن نوفر لكم معرفة اقتصادية حقيقية، سنقدم لكم المعلومات والتحليلات، سنقدم لكم المعرفة والأمل.
نعد قراءنا بأننا سنعمل على زيادة الوعى والثقافة الاقتصادية، سنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، أين نحن؟ ومن أين نبدأ؟ سنجيب عن تساؤلاتكم، سنقدم لكم المحتوى الاقتصادى فى كبسولات سهلة الفهم، سنسهم فى خلق جيل أكثر معرفة بالاقتصاد الذى هو أساس الحياة اليومية، من أول رغيف العيش حتى المشروعات العملاقة.
لا أحد يمكنه إنكار أن المعرفة والوعى أساس الابتكار، ركائز النجاح وبناء الأوطان، لا يمكن بناء رصيد كبير من المعرفة والوعى بلا مصداقية، لذا نعدكم أيضًا بأن نقدم لكم المعلومات بكل شفافية ومصداقية.
نؤمن تمامًا بأن الأخلاق هى أساس التقدم والنجاح، فبدونها ينهار هذا العالم من حولنا، الاقتصاد ليس ببعيد على الإطلاق عن تلك المعادلة التى تنطبق- من وجهة نظرى- على الأفراد والمؤسسات أيضًا.
لا أحد يمكنه إنكار ما مر به الوطن من تحديات، أزمات، وتهديدات كبيرة على كل المستويات، فنحن اليوم أفضل حالًا بكثير، لن أقول مقارنة بغيرنا فقط، لكن مقارنة بما كنا عليه قبل سنوات قليلة.
نحاول النهوض من عثرات الماضى، نجحنا فى تأسيس ركائز قوية للاقتصاد، من برنامج إصلاحى هو الأقوى فى تاريخ البلاد، لكنه- ومن وجهة نظرى- نواة لما هو آت، لذا علينا جميعًا أن نتكاتف بالمعرفة والأمل لبناء وطننا الغالى مصر.

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع فى اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

نجم الساعة

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة