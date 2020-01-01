إسماعيل حماد يكتب: الفأر وصناعة الأمل

بعض الناس يرون الأشياء كما هى، ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدًا، ويتساءلون لِمَ لا؟!، من يمتلك المعرفة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شىء، من هنا أطرح أسئلة أظنها مهمة: مَنْ منا يحيا أو ينجح دون أمل؟، وكيف نملك الأمل دون المعرفة؟فى الخمسينيات قام أستاذ جامعى بمجموعة من التجارب على الفئران، حيث وضع مجموعة منها فى إناء زجاجى كبير نصفه ممتلئ بالماء، حتى لا تستطيع إحداها الهرب.. سجلت مجموعة الفئران متوسط ١٥ دقيقة فى محاولات للنجاة قبل الغرق، أعاد الأستاذ الجامعى التجربة مرة أخرى لكنه كان ينقذ الفأر قبل غرقه مباشرة، ويجففه ويعطيه وقتًا لالتقاط أنفاسه حتى يعاود مع نفس المجموعة التجربة مرة أخرى، ليكتشف أن الفأر الذى عرف أنه سيخرج وسيتم إنقاذه ظل يحاول فى الماء لأكثر من ٦٠ ساعة، وهناك من استمر لمدة ٨١ ساعة تقريبًا!كنت أعتقد دائمًا- وما زلت- أنه دون المعرفة لا يوجد أمل، ودون الأمل لا توجد حياة، ومن هنا نعد قراءنا الأعزاء، أنا وفريق العمل فى الدستور الاقتصادى، أن نوفر لكم معرفة اقتصادية حقيقية، سنقدم لكم المعلومات والتحليلات، سنقدم لكم المعرفة والأمل.نعد قراءنا بأننا سنعمل على زيادة الوعى والثقافة الاقتصادية، سنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، أين نحن؟ ومن أين نبدأ؟ سنجيب عن تساؤلاتكم، سنقدم لكم المحتوى الاقتصادى فى كبسولات سهلة الفهم، سنسهم فى خلق جيل أكثر معرفة بالاقتصاد الذى هو أساس الحياة اليومية، من أول رغيف العيش حتى المشروعات العملاقة.لا أحد يمكنه إنكار أن المعرفة والوعى أساس الابتكار، ركائز النجاح وبناء الأوطان، لا يمكن بناء رصيد كبير من المعرفة والوعى بلا مصداقية، لذا نعدكم أيضًا بأن نقدم لكم المعلومات بكل شفافية ومصداقية.نؤمن تمامًا بأن الأخلاق هى أساس التقدم والنجاح، فبدونها ينهار هذا العالم من حولنا، الاقتصاد ليس ببعيد على الإطلاق عن تلك المعادلة التى تنطبق- من وجهة نظرى- على الأفراد والمؤسسات أيضًا.لا أحد يمكنه إنكار ما مر به الوطن من تحديات، أزمات، وتهديدات كبيرة على كل المستويات، فنحن اليوم أفضل حالًا بكثير، لن أقول مقارنة بغيرنا فقط، لكن مقارنة بما كنا عليه قبل سنوات قليلة.نحاول النهوض من عثرات الماضى، نجحنا فى تأسيس ركائز قوية للاقتصاد، من برنامج إصلاحى هو الأقوى فى تاريخ البلاد، لكنه- ومن وجهة نظرى- نواة لما هو آت، لذا علينا جميعًا أن نتكاتف بالمعرفة والأمل لبناء وطننا الغالى مصر.