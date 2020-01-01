ضبط 16 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بالغربية

قال الدكتور رحمي محافظ الغربية، إن الحملات التموينية مستمرة بنطاق المحافظة لفرض الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتصدي بحسم وحزم للمخالفين والخارجين عن القانون.وأعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تحرير 16 مخالفة متنوعة اليوم في حملة مكبرة لمركز ومدينة السنطة، ضمت كلا من نجاح عرفة مدير عام إدارة تموين السنطة، وأحمد فهمي رئيس قسم التجارة الداخلية بالإدارة والسعيد سلامة ورمضان شريف المفتشان بالرقابة التجارية.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 1 مخالفة زيت طعام مخالف للقرار رقم 339 لعدم تدوين سعر البيع على العبوة، وعدد 7 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 1 مخالفة امتناع عن بيع سلعة السجائر بقصد الاحتكار، وعدد 1 مخالفة عرض عصائر وشيبسيات منتهية الصلاحية، وعدد 2 مخالفة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وعدد 4 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.