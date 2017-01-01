وفيات كورونا تتجاوز 44 ألفًا في بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (بكوفيد-19) ارتفع إلى 44830 حالة بزيادة 11 حالة على اليوم السابق.وهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل مارس، لكن عددا أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.