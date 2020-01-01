الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعمنا لشعب هونج كونج

قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، إن وزراء خارجية دول التكتل يخططون لـ"استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي" إزاء تمرير الصين لقانون الأمني الوطني في هونج كونج.وأضاف بوريل اليوم: "سنواصل دعمنا لشعب هونج كونج"، موضحا أن النهج المنسق يمكن أن يشهد اتخاذ إجراءات جديدة مثل التدقيق في صادرات التكنولوجيات الحساسة إلى هونج كونج، دون تحديد منتجات معنية.وأوضح بوريل أن الإجراءات يمكن أن تشمل أيضا تمديد احتمالات منح التأشيرات لمواطني هونج كونج، فضلا عن إمكانية زيادة المنح الدراسية لطلبة هونج كونج.