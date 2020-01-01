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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» تناقش التناول الموضوعي لإذاعات القرآن الكريم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:09 م
التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي
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شارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في الاجتماع السادس لإذاعات القرآن الكريم الذي نظمه اتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو)، اليوم، عبر تقنية الفيديو تحت عنوان (دور إذاعات القرآن الكريم في محاربة جائحة كورونا - كوفيد 19).

وأكد المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) أحمد بن عبدالله القرني، في كلمة الاتحاد التي ألقاها نيابة عنه، مساعد المدير العام المكلف محمد اليامي، على أهمية الاجتماع، حيث يستجيب لمتطلبات الظرف الراهن الذي يعيشه العالم أجمع وفي القلب منه العالم الإسلامي.

وقال «اليامي» في الاجتماع الذي حضره المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية محمد سالم ولد بوك بمشاركة مديري إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، إن اتحاد (يونا) و(إيبو) شركاء في هذه المهمة يكمل بعضهما بعضًا، فهذا وقت ودور المسئول المنضبط بالقيم والقواعد العلمية والمنهجية الصحيحة، وما أعظم أن يكون إعلامًا منضبطًا بالقرآن الكريم.

وأوضح أن اتحاد (يونا) سارع بالاستجابة الباكرة مع تداعيات هذه الجائحة، بالتعاطي الإعلامي الواعي بالتعاون مع وكالات الأنباء الأعضاء، ضمن منظومة العمل الشاملة لمنظمتنا الجامعة، منظمة التعاون الإسلامي التي استنفرت كل قواها ومواردها وإمكاناتها، وطاقات أجهزتها ومؤسساتها لتقديم الدعم والمساندة لدول المنظمة في مواجهتها مع هذا الوباء الذي أربك العالم.

وأكد أن أهم مخرجات ملتقى (يونا) كان المشروع التدريبي لتنمية مهارات الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، لمواكبة هذه الجائحة، وتمكين هذه المؤسسات من استعادة دورها، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى تدريب 2200 إعلامي، وذلك بالشراكة مع اتحاد الإذاعات الإسلامية، وإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، مبينا أنه تم تنفيذ حتى الآن ورشتي عمل من هذا البرنامج باللغتين العربية والفرنسية حول طرق تدقيق الأخبار في الأزمات وانتشار الشائعات، ووصل عدد المستفيدين فيها 300 إعلامي.

ووجه اليامي في ختام كلمة الاتحاد الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم اللامحدود للاتحاد الذي تستضيف المملكة مقره، وتوفر له كل ما يمكّنه من القيام بدوره في خدمة الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي.

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