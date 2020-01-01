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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أفلام «جرافيك» فى سينمات مصر قريبًا.. أبرزها «الغسالة»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:58 م
النمس والأنس
النمس والأنس
أمير محمد خالد
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عدد كبير من الأعمال السينمائية تنتظر زيادة نسبة حضور الجمهور لقاعات العرض لطرحها بالسينمات، حيث يوجد أكثر من 10 أعمال سينمائية منتهية تمامًا، بجانب الأعمال السينمائية التي ما زالت في مراحل التصوير والمونتاج، ومن بين قائمة الأعمال التي تنتظر موعد لعرضها 3 أعمال سينمائية تعتمد في أحداثها على الجرافيك.

الغسالة
بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، ويعتمد في أحداثه على أن البطل يستخدم الغسالة في إزالة الشوائب من حياته، وهي المحرك الرئيسي للأحداث، وتم تنفيذ جزء كبير من أحداث الفيلم بالجرافيك، تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

النمس والإنس
بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة وهو عمل كوميدي فانتازي، حيث تدور أحداثه حول إنسان يقع في حب عفريتة ويطلب يدها من عائلتها ليمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وتعتمد أحداث الفيلم بالكامل على الجرافيك، ويواصل صناعه تصويره حاليًا.

موسى
بطولة إياد نصار وأحمد مالك وكريم محمود عبدالعزيز، تأليف وإخراج بيتر ميمي، تدور الأحداث في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم، واقترب صناعه من انتهاء تصويره، ومن المقرر عرضه في السينمات بعيد الأضحى.

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