قتلى حوثيون بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على مواقع تمركز المليشيا ردا على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.كما كبدت المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، خلال مواجهات مع قوات الجيش، في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف.