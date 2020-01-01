رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العليا للعمل العربي» تمنح السيسي درع العمل التنموي لعام 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:51 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر، علما بأنه سبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي إلى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ(49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام افتتح أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية في جميع المجالات التي تمس أمن وسلامة المواطن العربي.

كما أوضح الأمين العام أن المرحلة الحالية تقتضي إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة وأن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبني النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.

واطلع الامين العام على المبادرات والمساهمات والأفكار والإجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الأمانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر يوم ٦ مايو ٢٠٢٠، وكذلك الآجراءات والتدابير التي شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في ١٠ يونيو ٢٠٢٠.

واتفقت لجنة التنسيق العليا، في ضوء مقتضيات ومتطلبات الفترة الحالية وأيضا المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، على الالتئام أكثر من مرة سنويا لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التي تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادي أية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.

كما رحب أعضاء لجنة التنسيق العليا بمبادرة الأمين العام بتشكيل فريق عمل مكون من أعضاء للجنة تختص بإدارة أزمة كورونا بكافة أبعادها، على أن تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها القادم.

موضوعات متعلقة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
"اردغان" وأكذوبة أيا صوفيا
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
المزيد

الثقافة

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

وزيرة الثقافة تتواصل مع أسرة الشاعر محمد الشهاوي لمتابعة حالته الصحية

بعد افتتاح «الأسمرات».. 3 روايات رصدت العشوائيات في مصر