محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير مستشفى إهناسيا المركزي (صور)

ب، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب يحيى ياسين، رئيس مركز ومدينة إهناسيا.



وتابع المحافظ، سير العمل في المشروع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، حيث تتضمن أعمال تطوير المستشفى المركزي تطوير أقسام الطوارئ وإنشاء وحدات للعناية المركزة والعامة، وتحديث غرف العمليات وغيرها من التخصصات، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة إهناسيا.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في المشروع، وإعداد تقرير واف بالأعمال المنفذة والجاري تنفيذها، مع التنسيق مع مقاول المشروع لتحديد برنامج زمني لنهو الأعمال المتبقية، والمتابعة الدورية بين كافة الأجهزة المعنية للانتهاء من تطوير المستشفى لتشغيله ودخوله الخدمة لأهميته القصوى لمواطني مركز ومدينة إهناسيا.

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مشروع تطوير المستشفى المركزي بإهناسيا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ، وبحث تذليل أي معوقات تواجه مشروع التطوير.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء محمد كسا